Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
11.09.2020 23:33 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:36
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Kaynak: AA