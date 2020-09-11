Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
11.09.2020 23:33 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:36

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Kaynak: AA

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