Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
20.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 00:38
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde pas organizasyonuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, karşılaşma öncesi yaptığı son çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi
Kaynak: Hürriyet