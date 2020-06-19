Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların ısınma, sürat ve taktik çalışması yaptığı belirtildi.

İdmanın son bölümünde ise orta, şut ve sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, geçirdiği ameliyatın ardından dün hastaneden taburcu edilen kaleci Fernando Muslera'nın tesislere gelerek antrenmanı takip ettiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA