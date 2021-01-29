Galatasaray, Gaziantep deplasmanında! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'nda oynanacak ve hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.

8 FUTBOLCU KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı takımda transfer görüşmeleri için izin alan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kadroda yer almadı.

Tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Radamel Falcao'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Jesse Sekidika da kadroda bulunmadı.

Yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.

İKİ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon oynanan maçlarda deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı. Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında yapılan maçta ise rakibini 3-1 mağlup etmişti.

İç sahada 17 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Galatasaray maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak.

Geçen hafta oynanan Atakaş Hatayspor mücadelesinde kart cezası nedeniyle forma giyemeyen savunma oyuncusu Djilobodji, teknik direktör Sa Pinto'nun görev vermesi halinde takımdaki yerini alacak. Gaziantep ekibinde, sakatlığı devam eden Mirallas'ın bu hafta da sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray karşısında Muhammed Demir'in de kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.

İŞTE İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay, Alin Toşça, Djilobodji, Jefferson, Güray, Olkowski, Oğuz Ceylan, Mirallas, Maxim, Vetrih, Dicko.

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan, Belhanda, Ryan Babel.