Galatasaray, Garay İçin İspanya'ya Çıkarma Yapacak
Galatasaray yönetimi, Valencia'nın 31 yaşındaki stoperi Ezequiel Garay'ı kiralamak için İspanya'ya hareket edecek.
Galatasaray, savunmaya takviye yapmak için İspanya seferine çıkıyor. Cim Bom, Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği Valencialı Ezequiel Garay'ı bitirmek için İspanyollarla masaya oturacak.
İSPANYA'DAN AYRILACAK
G.Saray'ın kiralık olarak kadrosunda görmek istediği Garay, Valencia'da mutsuz ve İspanya'dan ayrılmak istiyor. Sarı- Kırmızılılar, Garay'ın menajeri ile yaptığı ilk görüşmede olumlu ilerlemeler sağladı.
2020'YE KADAR VALENCİA'DA
Ancak önce Valencia ile anlaşmak zorunda olan Galatasaray, bu görüşmeyi de koz olarak kullanmak istiyor. 31 yaşındaki Ezequiel Garay'ın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında bitiyor.
TANGOCU TAM BİR SAVAŞÇI
Fatih Terim'in Garay'ı kadrosunda görmek istemesinin en önemli nedeni Tangocu'nun savaşçı yapısı. İkili mücadelelerde sürekli ayakta kalan Garay, Sarı-Kırmızılı takımın savunmasına enerji getirecektir.
(Takvim)
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İyi topçu lakin yüksek ücret vermemek gerek. Savunma oyuncularinin yaşlarinin 30 üzeri olmasi bence daha iyi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gs eminönünden üsküdara vapurla bile çıkarma yapamaz. çünkü paraları yok. seneye olmazsa bile diğer sene men yemeleri kesin yapılan anlaşmaya göre. bu sefer devlet de kurtaramayacak gs yi . onlar daha har vurup harman savursunlar. fikre başkandan öğrenecek çok şeyiniz varCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gelirse süper olurCevap Yaz Yayından Kaldır