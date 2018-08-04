Galatasaray, Garay İçin İspanya'ya Çıkarma Yapacak

Galatasaray, savunmaya takviye yapmak için İspanya seferine çıkıyor. Cim Bom, Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği Valencialı Ezequiel Garay'ı bitirmek için İspanyollarla masaya oturacak.

İSPANYA'DAN AYRILACAK

G.Saray'ın kiralık olarak kadrosunda görmek istediği Garay, Valencia'da mutsuz ve İspanya'dan ayrılmak istiyor. Sarı- Kırmızılılar, Garay'ın menajeri ile yaptığı ilk görüşmede olumlu ilerlemeler sağladı.

2020'YE KADAR VALENCİA'DA

Ancak önce Valencia ile anlaşmak zorunda olan Galatasaray, bu görüşmeyi de koz olarak kullanmak istiyor. 31 yaşındaki Ezequiel Garay'ın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında bitiyor.

TANGOCU TAM BİR SAVAŞÇI

Fatih Terim'in Garay'ı kadrosunda görmek istemesinin en önemli nedeni Tangocu'nun savaşçı yapısı. İkili mücadelelerde sürekli ayakta kalan Garay, Sarı-Kırmızılı takımın savunmasına enerji getirecektir.

(Takvim)