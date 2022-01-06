Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 Kovid-19 vakası

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncusu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve Cihan Ünal için ilgili tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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