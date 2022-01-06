Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 Kovid-19 vakası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 Kovid-19 vakası

Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 Kovid-19 vakası
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncusu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncusu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve Cihan Ünal için ilgili tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Son dakika haberleri | Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri | Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

 Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Galatasaray taraftarları çılgına döndü

Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Galatasaray taraftarları çılgına döndü

 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fatih Terim'e: 'Ben daha Adanalıyım'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fatih Terim'e: "Ben daha Adanalıyım"

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title