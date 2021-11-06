Galatasaray: "Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle...

Son Dakika: Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu! Sarı-kırmızılılar hükmen galibiyet talep ediyor

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Kural hatası iddiası ortalığı karıştırdı

UEFA'nın 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! Zirvede biz varız