Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 korona virüs vakası - Haberler
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Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 korona virüs vakası

Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 korona virüs vakası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal ve futbolculardan Taylan Antalyalı'nın korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal ve futbolculardan Taylan Antalyalı'nın korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Selçuk İnan, Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" denildi.

(İHA)

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