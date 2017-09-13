Galatasaray Futbol Takımı, Fluo ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Galatasaray Futbol Takımı, Fluo ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Galatasaray Futbol Takımı, Fluo ile sponsorluk anlaşması imzaladı (2)(Tür: Spor)

Galatasaray Futbol Takımı, Fluo ile sponsorluk anlaşması imzaladı (2)

(Tür: Spor)