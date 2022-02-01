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Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da

AA, Oktay Özden - Spor
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Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maç öncesi Antalya'da kısa bir hazırlık dönemi geçirecek Galatasaray, kente geldi.

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maç öncesi Antalya'da kısa bir hazırlık dönemi geçirecek Galatasaray, kente geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena da kadroda yer aldı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol file bekçisine de sevgi gösterisinde bulundu.

Bu arada iki taraftarın "Ey ruh neredesin", "Bize eski Cim-Bom'u verin" ve "İmparator Fatih Terim" yazılı dövizler açtıkları görüldü.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da

Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da

Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da

Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da

AA / Oktay Özden - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Antalya, Pazar, Spor, Haber

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