Galatasaray Futbol Akademisi'nde Ahmet Keskinkılıç için anma
08.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:26
Galatasaray Futbol Akademisi'nde, uzun yıllar altyapıda teknik direktörlük yapan Ahmet Keskinkılıç'ın vefatı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Galatasaray Futbol Akademisi'nde, uzun yıllar altyapıda teknik direktörlük yapan Ahmet Keskinkılıç'ın vefatı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Akademimizin efsane teknik adamlarından Ahmet Keskinkılıç için Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki Futbol Akademisi'nde anma töreni düzenlendi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür