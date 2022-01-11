Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, istifa ettiğini açıkladı: "Galatasaray'daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu... - Haberler Spor
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Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, istifa ettiğini açıkladı: "Galatasaray'daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu...

Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, istifa ettiğini açıkladı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, istifa ettiğini açıkladı: "Galatasaray'daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim'e ve geçmiş dönem başkan ve yönetimlerine teşekkür ederim."

Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, istifa ettiğini açıkladı: "Galatasaray'daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim'e ve geçmiş dönem başkan ve yönetimlerine teşekkür ederim." - İSTANBUL

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