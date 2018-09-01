Galatasaray Forvet Transferi Yapamayınca Taraftarlar İsyan Etti

Galatasaray transferde çok büyük bir hüsran yaşadı... Gol kralı Bafetimbi Gomis'in satışının ardından teknik direktör Fatih Terim, "Mutlaka iki forvet istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

FORVET GELMEDİ

Ardından yönetim transfer harekatına başladı. Modeste, Welbeck, Origi, Falcao ve Aboubakar gibi flaş isimlerle temas sağlandı. Taraftarlar dört gözle gelecek yıldızlarları beklemeye başladı. Ancak büyük hüsran yaşandı. Hatta dün imzası beklenen Andreas Cornelius da tercihini Bordeaux'dan yana kullandı.

VAGNER LOVE TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU

Daha sonra gündeme gelen isim olan Beşiktaşlı Vagner Love ile de anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine taraftarlar sosyal medyada isyan bayrağını açtı.

Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticileri eleştiri yağmuruna tutan taraftarlar, "Bundan sonra her türlü başarısızlık yönetime yazar" ifadesini kullandı.

(Takvim)