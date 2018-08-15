Galatasaray, Formadan 20 Milyon TL Gelir Elde Etti

Süper Lig'de NEF, Şampiyonlar Ligi'nde Turkish Airlines göğüs reklamını taşıyacak Galatasaray, formasına sponsor olan Garenta ve Fluo ile yeni sözleşmeler imzaladı.

Sırta reklam vermeye devam eden Garenta, yıllık 5-6 milyon lira ödeyecek. Fluo ise şorttan kol kısmına geçti.

ŞORTA SPONSOR ARANIYOR

Formasından 20 milyon liraya yakın gelir alan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, şorta reklam verecek yeni bir sponsor arıyor. Sarı-kırmızılıların yakın zamanda yeni sponsorluk anlaşmaları açıklaması bekleniyor.