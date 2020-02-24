Galatasaray Florya'da şampiyon gibi karşılandı

24.02.2020 00:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:27

20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti alan Galatasaray'da bu zafer coşkuyla kutlandı.

Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'ı taraftarları karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önüne gelmeye başladı.

Futbolcular, teknik heyet ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak otobüsün içinde şampiyonluk şarkıları söyleyerek Florya'ya gelirken, taraftarlar tezahüratlar ve meşalelerle sarı-kırmızılı takım otobüsünün

gelişini bekledi. Galatasaraylı taraftarların coşkusu takımın otobüsünün gelişiyle arttı.

Sarı-kırmızılı futbolcular da cep telefonlarıyla taraftarların görüntüsünü otobüsün içinden çekerken, takım otobüsü tesislere girişte zorluk yaşadı.

Taraftarların otobüsün önünü açmamasının üzerine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, otobüsten inerek taraftarlarla konuştu. Uzun bekleyişin ardından takım otobüsü tezahüratlar eşliğinde tesislere girebildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Galatasaraylı taraftarların bekleyişleri

-Tezahürat ve meşalelerin yanması

-takım otobüsünün belirmesi

-Takım otobüsü içindeki coşku

-Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlarma konuşması

HABER-KAMERA: Şahin Bozkurt, Mustafa Bakırhan, İstanbul DHA

Kaynak: DHA