Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e konuk olacak
AA, Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Landes kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 17.30'da başlayacak.
Galatasaray, ligde oynadığı 12 müsabakada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Basket Landes ise yaptığı 11 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 83-64'lük skorla kazanmıştı.
AA / Ercan Çakar - Spor