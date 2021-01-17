Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes ile karşılaşacak
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşılaşacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşılaşacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarında 2. seri başlıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 1-4 Aralık 2020'de Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenen birinci seri maçlarına koronavirüs vakaları nedeniyle katılamadı.
Fransa'da yapılacak D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele edecek Galatasaray, yarın ilk seriden ertelenen maçta Basket Landes ile karşı karşıya gelecek. Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, grupta daha önce Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla yaptığı 2 maçı da kaybetti.
Puan durumu
D Grubu'nda oynana maçlara göre oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Sopron Basket (Macaristan)
|4
|4
|0
|279
|243
|36
|8
|2. Basket Landes (Fransa)
|2
|1
|1
|128
|136
|-8
|3
|3. Bourges Basket (Fransa)
|2
|0
|2
|126
|139
|-13
|2
|4. Galatasaray (Türkiye)
|2
|0
|2
|124
|139
|-15
|2
Maç programı
Galatasaray'ın Fransa'da yapılacak 2. serideki maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Galatasaray-Basket Landes (1. seri erteleme)
19 Ocak Salı:
22.00 Basket Landes-Galatasaray (2. seri)
21 Ocak Perşembe:
22.00 Bourges Basket-Galatasaray (1. seri erteleme)
22 Ocak Cuma:
22.00 Galatasaray-Bourges Basket (2. seri)
Statü
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 16 takım, dörderli 4 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 8 ekip, çeyrek finale kalacak. Çapraz eşleşme usulüyle çift maç üzerinden karşı karşıya gelecek takımlardan kazananlar, Dörtlü Final'e yükselecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay