Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes ile karşılaşacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşılaşacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarında 2. seri başlıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 1-4 Aralık 2020'de Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenen birinci seri maçlarına koronavirüs vakaları nedeniyle katılamadı.

Fransa'da yapılacak D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele edecek Galatasaray, yarın ilk seriden ertelenen maçta Basket Landes ile karşı karşıya gelecek. Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, grupta daha önce Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Puan durumu

D Grubu'nda oynana maçlara göre oluşan puan durumu şöyle: