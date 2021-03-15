Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor
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Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor

15.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:25
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor

Galatasaray Kulübü, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Muslera için yarın saat 14.30'da Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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