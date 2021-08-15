Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında 19 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında 19 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın play-off turunda Danimarka'nın Randers ekibi ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Randers Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Manzano'nun yardımcıları Diego Barbero ve Angel Nevado olacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Jose Maria Sanchez yapacak.

Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olan Fenerbahçe'nin bu turda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile sahasında oynayacağı ilk müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı, Jeremie Pignard ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Roma ile sahasında yapacağı ilk maçı ise Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Nejc Kajtazovic üstlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak paylaşım
Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak paylaşım
Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi
Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi
Hataysporlu gol kralı Boupendza, Katar takımına transfer oldu
Hataysporlu gol kralı Boupendza, Katar takımına transfer oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Şimşek Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 15:37:13. #1.14#

title