Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadın futbol takımları en üst ligden başlayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadın futbol takımları en üst ligden başlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadın futbol takımları en üst ligden başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kadın futbol takımı branşı kuran Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Altay, Hatayspor ve Çaykur Rizespor'un en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verdiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kadın futbol takımı branşı kuran Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Altay, Hatayspor ve Çaykur Rizespor'un en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verdiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 20.09.2021 tarihli toplantısında, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadın liglerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli kararlar almıştır.

FIFA ve UEFA'nın çok önemsediği ve yeni düzenlemeler getirdiği bu branşta yeni bir yapı oluşturulması kapsamında, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan kulüplerimize kadın futbolu branşı açma planları sorulmuş ve 6 Süper Lig kulübümüz 2021-2022 sezonundan itibaren takım oluşturarak liglere katılım sağlayacağını bildirmiştir.

Bu çerçevede Federasyonumuza yazılı başvuruda bulunan Altay, Hatayspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Süper Lig kulüplerimizin kadın şubelerinin belirlenecek kriterleri sağlamaları koşuluyla yeni oluşturulacak en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verilmiştir. Liglerin düzenlenmesi, yapısı ve statülere dair hazırlıklar en kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulacaktır."

(İSTANBUL (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kadın futbol takımı branşı kuran Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Altay, Hatayspor ve Çaykur Rizespor'un en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verdiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

(İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadın futbol takımları en üst ligden başlayacak

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadın futbol takımları en üst ligden başlayacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sezai Temelli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Rüya Tabirleri Müge Anlı Amelia Hamlin
Spor Muslera Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Kasapoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadın futbol takımları en üst ligden başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 13:07:55. #1.11#