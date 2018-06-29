Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Hazırlık Maçları D-Smart'ta
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sezon öncesi hazırlık maçları, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa Kupaları Ön Eleme turu maçları HD kalitesiyle D-Smart’ta izleyiciler ile buluşuyor.
Türkiye'nin yenilikçi dijital yayın platformu ve internet sağlayıcısı D-Smart, 3 Büyüklerin yeni transferlerinin ilk kez seyirci karşısına çıkacağı sezon öncesi hazırlık maçlarını, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları Ön Eleme turu maçlarını futbolseverler ile buluşturuyor.
Maçları izlemek için D-Smart Aile Spor Paketi veya Mega Paket abonesi olunması yeterli. D-Smart yaz futbol sezonu için yeni kampanyasında Aile-Spor Paketini ve 10 MBPS'e kadar hızlı, sınırsız, kotasız interneti 77 TL'ye sunuyor.
Kaynak: Skorer
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