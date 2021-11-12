Galatasaray Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS FB Derbi maçı şifresiz mi?

Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Galatasaray Fenerbahçe maçı hakemi kim? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe, Süper Lig maçı, 21.11.2021 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı BeinSports platformundan yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Fenerbahçe maçını izlemek için BeinSports kullanıcısı olmalısınız.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet