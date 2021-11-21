Galatasaray - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri kimler?
Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Taraftarların büyük bir heyecanla araştırdığı Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını sizler için cevaplandırdık.
Süper Lig'in 13. haftasında muhteşem bir derbi futbolseverleri bekliyor.100 yılı geçen rekabette Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kıran karana geçecek mücadele için geri sayım başladı. Taraftarlar, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratmaya başladı.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil, Diagne,
Fenerbahçe: Berke, Novak, Kim Min-Jae, Atilla Szalai, Tisserand, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha,
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
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