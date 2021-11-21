Süper Lig'in 13. haftasında muhteşem bir derbi futbolseverleri bekliyor.100 yılı geçen rekabette Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kıran karana geçecek mücadele için geri sayım başladı. Taraftarlar, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratmaya başladı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil, Diagne,

Fenerbahçe: Berke, Novak, Kim Min-Jae, Atilla Szalai, Tisserand, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha,

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

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