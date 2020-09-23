Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakemi kim?

Süper Lig'in 3. hafta mücadelelerinde Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile heyecan tırmanacak. Futbolseverlerin heyecanla bekledikleri derbi ne zaman?Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi kim oldu? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta?