Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakemi kim?
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Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakemi kim?

23.09.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:22
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakemi kim?

Süper Lig'in 3. hafta mücadelelerinde Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile heyecan tırmanacak. Futbolseverlerin heyecanla bekledikleri derbi ne zaman?Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi kim oldu? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i de belli olmaya başladı. Süper Lig'in iki başarılı takımını bir araya getirecek karşılaşmanın hakemi de açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray - Fenerbahçe maçı detayları...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in2020-2021 sezonunun 3. haftasında sarı kırmızılı takım, sarı lacivertlileri evinde ağırlayacak. Büyük derbi 27 Eylül Pazar günü, saat 19.00'da gerçekleşecek.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Uzun aranın ardından Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile futbolseverlere heyecan yaşatacak olan müsabaka 29 Eylül'de beIN Sports HD1'den canlı olarak aktarılacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF'den yapılan açıklama ile iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın yardımcı hakemi Serkan Olguncan, ikinci yardımcı hakemi Mehmet Cem Satman olurken Mete Kalkavan dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Falcao.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Thiam, Valencia.

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