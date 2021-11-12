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Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik çalışmaların yapıldığı çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Arda Turan'ın tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıkları kapsamında yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile maç yapacak.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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