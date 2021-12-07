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Nurcan Çelik: Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor
Nurcan Çelik: Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı

"Şimdi Fatih hocayı daha net anlıyorum""Galatasaray camiası bunu yapmazdı"İsmigül Yalçıner: Galatasaray yönetiminden ve ailesinden, arkadaşlarım adına özür diliyorumMustafa AKIN - Serhan TÜRK / - Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal...

"Şimdi Fatih hocayı daha net anlıyorum"

"Galatasaray camiası bunu yapmazdı"

İsmigül Yalçıner: Galatasaray yönetiminden ve ailesinden, arkadaşlarım adına özür diliyorum

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK/ - Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik ile futbolculardan İsmigül Yalçıner açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, Fenerbahçe'ye 7-0 mağlup olmaları ile ilgili olarak, "Şimdi Fatih hocayı daha net anlıyorum. Kırmızı verilmeyebilirdi, orada biraz niyete bakar durum. Direkt rakibe kasti bir şey yoktu. Sarı kartla durumu giderebilirdi. O da herhalde heyecana yenildi. Oyuncular da heyecana yenildi. Tarihte ilk defa böyle bir ambiyansta maç oynadılar. Maça fiziksel olarak hazırlardı. Belki zihinsel olarak çok iyi hazırlanamadılar" dedi.

"GALATASARAY CAMİASI BUNU YAPMAZDI"

Nurcan Çelik, 5'inci dakikada 10 kişi kalmaları hakkında şunları dile getirdi: "Rakibimizin 5'inci dakikada kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde davranmazdık. Galatasaray camiası bunu yapmazdı. Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı. Üzüldük açıkçası. Burada her koşula hazır olmamız gerektiğini gördük. Özellikle böyle bir günde skorun da farklı olması gerekiyordu. Bugün hakemin oyunumuzu etkilediğini düşünüyorum. Hakem azizliğine uğradık. Böyle bir dostluk maçında, 5'inci dakikada oyuncu atılmaz" diye konuştu.

İSMİGÜL YALÇINER: GALATASARAY YÖNETİMİNDEN VE AİLESİNDEN, ARKADAŞLARIM ADINA ÖZÜR DİLİYORUM

Galatasaraylı futbolcu İsmigül Yalçıner ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizlere emek veren hocalarımızdan, Galatasaray yönetiminden ve ailesinden arkadaşlarım adına özür diliyorum. Bunun telafisi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun sezona yansıması olumlu olacak. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Çok üzgünüz."

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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