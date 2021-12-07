Nurcan Çelik: Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı

"Şimdi Fatih hocayı daha net anlıyorum"

"Galatasaray camiası bunu yapmazdı"

İsmigül Yalçıner: Galatasaray yönetiminden ve ailesinden, arkadaşlarım adına özür diliyorum

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK/ - Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik ile futbolculardan İsmigül Yalçıner açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı futbolcu İsmigül Yalçıner ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizlere emek veren hocalarımızdan, Galatasaray yönetiminden ve ailesinden arkadaşlarım adına özür diliyorum. Bunun telafisi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun sezona yansıması olumlu olacak. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Çok üzgünüz."

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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