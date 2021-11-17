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Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular ilk bölümde gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda iki grup halinde pas oyunları üzerinde duran oyuncular, ana bölümde taktik çalışması yaptı.

Romanya Milli Takımı kampında sakatlanan Olimpiu Moru?an, antrenmanda kontrolü bir şekilde takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında yüzüne darbe alan İsmail Çipe, antrenmana kendisi için hazırlanan özel bir maskeyle katıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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