Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi kim?
Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi belli oldu. Dev karşılaşmaya saatler kala futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Taraftarlar, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi kim? sorusunu aratmaya başladı.
Süper Lig'in 13. haftasında muhteşem bir derbi futbolseverleri bekliyor.100 yılı geçen rekabette Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kıran karana geçecek mücadele için geri sayım başladı. Taraftarlar, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ile ilgili detayları araştırmaya başladı.Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi kim? sorusu internette aratılmaya başlandı.
Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil, Diagne,
Fenerbahçe: Berke, Novak, Kim Min-Jae, Atilla Szalai, Tisserand, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha,
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
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