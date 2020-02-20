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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:36
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü 'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından sınırlı alanda pas oyunu oynandığı belirtildi.

İdmanın devamında dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanın tamamlandığı bildirildi.

Öte yandan, sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın tedavisine devam edildiği duyuruldu.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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