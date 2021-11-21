Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'i belli oldu mu?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için şimdiden maçın izleneceği mekanlar tutuldu. Süper Lig'in 13. haftasında yaşanacak heyecanlı karşılaşma için geri sayım başladı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta ise sadece 1 puan toplayabildi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde deplasmanda Trabzonspor ve ittifak Holding Konyaspor'a mağlup olurken, iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Fenerbahçe tek puanı ise evinde Yukatel Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada aldı. Artık gözler dev derbiye çevrilmiş durumda.

GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİNİN KADROSU BELLİ OLDU MU?

Galatasaray'ın muhtemel 11'i : Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt,Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Halil, Muhammed

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i : Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa,Osay,-Samuel, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, İrfancan, Berisha

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

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