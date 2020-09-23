Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

23.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:35
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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