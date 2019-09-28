Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
2019-2020 sezonu Süper Lig 6. Haftası dev bir derbiye sahne olacak. 28 Eylül Perşembe günü Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? ? Galatasaray Fenerbahçe derbisi nerede?
28 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de Türkiye nefsinitutacak, dev derbiye odaklanacak. Cüney Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma, dünya basınının da takibine girdi. Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? ? Galatasaray Fenerbahçe derbisi nerede? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'leri ve diğer detaylar haberimizde…
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin başlama düdüğü 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de çalacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak.
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları 1500 TL ile 200 TL arasında değişiyor.
Kategori 1.500 TL
2. Kategori 1.300 TL
3. Kategori 1.200 TL
4. Kategori 1.200 TL
5. Kategori 1.000 TL
6. Kategori 800 TL
7. Kategori 600 TL
8. Kategori 400 TL
9. Kategori 350 TL
10. Kategori 225 TL
11. Kategori 200 TL
12. Kategori (Misafir) 200 TL
GALATASARAYFENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Max Kruse, Muriç
GALATASARAYFENERBAHÇE DERBİSİ HAKEMİ KİM?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençlerler oldu.
CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ DERBİLER
Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç Kategori
2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig
2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası
2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig
2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig
2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig
2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig
2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig
2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig
2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final
2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa
2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig
2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig
2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig
2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig
2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig
2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig
2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig
2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig
2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig
2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig