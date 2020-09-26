Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Muhtemel ilk 11'ler neler? Maç hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz mi?
Futbolun en büyük derbilerinden birisi Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı yarın akşam yapılacak. Futbolseverler maçı heyecanla bekliyor. Peki maç ücretsiz yayınlanacak mı? Hangi kanalda olacak? Saat kaçta başlayacak? İlk 11 kadrosu açıklandı mı?
Haftanın en önemli maçı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Maç TT Arena stadında oynanacak olup yarın akşam başlayacaktır. Peki ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel 11 'de kimler olacak? Maç saat kaçta başlayacak?
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 27 Eylül Pazar günü yani yarın akşam saat 19:00 'da oynanacaktır. Maçın hakemi Ali Palabıyık olacaktır. Maç "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu" 'nda oynanacaktır. Yani Galatasaray ev sahipliği yapacaktır.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray-Fenerbahçe maçı yarın pazar akşamı (27 Eylül Pazar) saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç akşam 7'de başlayacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun 3. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacaktır. Maç saat 19:00 'da başlayacaktır.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HAKEMLERİ KİMLERDİR?
ALİ PALABIYIK (Hakem)
SERKAN OLGUNCAN (1. Yardımcı Hakem)
MEHMET CEM SATMAN (2. Yardımcı Hakem)
METE KALKAVAN (Dördüncü Hakem)
SABRİ ÇELİK (Gözlemci)
İBRAHİM YUŞAN (Temsilci)
MEHMET ALİ YURTSEVER (Temsilci)
UFUK ILGAZ (Temsilci)
GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11
Fatih
Omar
Marcao
Luyindama
Linnes
Taylan
Belhanda
Emre
Arda
Feghouli
Falcao
FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11
Altay
Gökhan
Lemos
Zanka
Caner
Gustavo
Ozan
Sosa
Thiam
Ferdi
Samatta