Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Muhtemel ilk 11'ler neler? Maç hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz mi?

Futbolun en büyük derbilerinden birisi Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı yarın akşam yapılacak. Futbolseverler maçı heyecanla bekliyor. Peki maç ücretsiz yayınlanacak mı? Hangi kanalda olacak? Saat kaçta başlayacak? İlk 11 kadrosu açıklandı mı?