Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'un Kulüp Kanalları Kapanıyor
Kulüpler Birliğinde kulüp kanallarının kapatılması konusunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor anlaşmaya vardı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'un kulüp kanallarının kapatılması konusunda uzlaşma sağlandı.
Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın kısa sürede bu kararı kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
Süper Ligde mücadele eden dört takımın (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor) özel televizyon kanalları bulunuyor.
KULÜPLER , TV'LERE HARCAYACAĞI BÜTÇEYİ ALT YAPIYA AYIRACAK
Goal Türkiye'de yer alan habere göre; Türkiye'nin ve kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle bu dört kulüp aralarında anlaşarak kanalları kapatma kararı aldı. Kulüpler, televizyon kanallarına harcanan bütçeyi altyapı harcamalarına kaydıracak; ayrıca televizyon kanalları yerine de dijital medyada boy gösterecekler.
YORUMLAR (7)
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BEN FENERBAHÇELİYİM AMA rezalet ötesi zevksiz ruhsuz bi kanalımız vardı kapanması insanlık adına faydalı bi karar oldu gerçekten ..tek üzüntüm orada çalışanlar adına olacak işsiz kalacaklar ALLAH yardımcıları olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gerçekten süper oldu.Bein Sports ve trt spor varken kulüp kanalları ne ya boşa giden paraCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÖRNEĞİN BEŞİKTAŞ FENERBVAHÇE DERBİSİ VAR MAÇ SONU ÖZET GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İSTİYORSUNUZ BEŞİKTAŞLI BİRİSİ BJK TV ŞİFRELİ OLDUĞU İÇİN İZLEYEMİYOR VE TAKIMININ MAÇINI RAKİP TAKIMIN TV KANALINDAN İZLEMEK ZORUNDA KALIYOR BOYLE Bİ SAÇMALIK SON BULMASI EN GÜZELİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İŞE YARAMIYODU Kİ ZATEN :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Zaten bi ise yaramiyordu ne kamp ne hazirliklik maclari hic bisey gostermiyordunuz iyi olmus kapatipmasiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır