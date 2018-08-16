Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'un Kulüp Kanalları Kapanıyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'un kulüp kanallarının kapatılması konusunda uzlaşma sağlandı.

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın kısa sürede bu kararı kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Süper Ligde mücadele eden dört takımın (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor) özel televizyon kanalları bulunuyor.

KULÜPLER , TV'LERE HARCAYACAĞI BÜTÇEYİ ALT YAPIYA AYIRACAK

Goal Türkiye'de yer alan habere göre; Türkiye'nin ve kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle bu dört kulüp aralarında anlaşarak kanalları kapatma kararı aldı. Kulüpler, televizyon kanallarına harcanan bütçeyi altyapı harcamalarına kaydıracak; ayrıca televizyon kanalları yerine de dijital medyada boy gösterecekler.