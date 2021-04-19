Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor Avrupa Süper Ligi'ne katılıyor mu? Avrupa Süper Ligi'ne hangi takımlar katılacak?

Avrupa Süper Lig'in kurulmasıyla birlikte bu lige Türk takımları katılabilecek mi merak konusu oldu. Özellikle Galatasaray'ın katılabileceği yönünde bazı haberler çıktı. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek mi? TFF'nin Avrupa Süper Ligi kararı yayınlandı mı?

Avrupa Ligi'ne Türk takımlarından katılım olacak mı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Birçok önemli kulübün Avrupa Ligi'ne katılması konuşulurken diğer taraftan TFF'nin açıklaması da merak edildi. Peki, Türkiye takımları Avrupa Süper Ligi'ne katılım olacak mı? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor Avrupa Süper Ligi'ne katılıyor mu? Avrupa Süper Ligi'ne hangi takımlar katılacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor Avrupa Süper Ligi'ne davet edildi mi?

AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

Avrupa kıtasında yer alan üst seviye 12 takımın UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek oluşturduğu yeni bir turnuva olan Avrupa Süper Ligi, daha büyük para ödüllerinin dağıtılacağı ve 10 takımdan iki ligin yer alacağı, üst turlarının ise Şampiyonlar Ligi'ne benzeyeceği bir organizasyon.

Şu an için 12 takımın yer aldığı oluşumda ilerleyen günlerde 3 takımın daha katılması bekleniyor. Turnuvada 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.

- Manchester United

- Liverpool

- Manchester City

- Arsenal

- Chelsea

- Tottenham

- Barcelona

- Real Madrid

- Atletico Madrid

- Inter

- Milan

- Juventus

TFF'NİN AVRUPA SÜPER LİGİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

"Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez:

Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz.

Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta futbolumuzun çatı kurumları olan FIFA ve UEFA olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı olan futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğumuzu açık bir şekilde beyan ediyoruz.

Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu'na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz.

Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır.

Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz.

Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu"

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR AVRUPA SÜPER LİGE KATILACAK MI?

Bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şimdilik toplam 12 takımın yer alabileceği Avrupa Süper Ligi'ne İngiltere'den Manchester City, Tottenham, Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Chelsea, İspanya'dan Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona, İtalya'dan da Inter, Juventus, Milan takımlarının katılacağı konuşuluyor. Bu takımlara ilave olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor katılacak mı henüz bir bilgi bulunmuyor.