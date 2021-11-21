Galatasaray-Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanGalatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan,...
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Nef
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Min-jae, Novak, Sosa, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Berisha
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri