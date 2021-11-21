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Galatasaray-Fenerbahçe

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanGalatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan,...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Nef

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Min-jae, Novak, Sosa, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Berisha

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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