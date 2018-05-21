Galatasaray, Felipe Melo'nun Inter'e Transferinden 500 Bin Euro Daha Kazandı
Galatasaray, 2015-2016 sezonunun başında İtalya'nın dev kulübü Inter'e sattığı Felipe Melo'dan 500 bin euro daha kazandı.
2015-2016 sezonunun başında Inter'e transfer olan Felipe Melo, Galatasaray'a para kazandırmaya devam ediyor.
Brezilyalı yıldız 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ile Inter'e transfer olmuştu. İtalyan ekibi Lazio'yu deplasmanda 3-2 yenerek Serie A'yı 4. sırada bitirdi. İtalya'da ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma hakkı elde ediyor. Anlaşma gereği 2017-2018 sezonu sonuna kadar Inter, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırsa Galatasaray'a 500 bin Euro ödemeyi taahhüt etmişti. Inter, Lazio'yu yenerek bu hakkı elde etti. Bu ücreti kısa süre içinde sarı-kırmızılı ekibin hesabına yatırması bekleniyor.
İŞTE GALATASARAY'IN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA
"Profesyonel futbolcularımızdan Felipe Melo De Carvalho'nun transferi konusunda F.C. Internazıonale Milano S.p.A. (Inter) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Inter kulübü Şirketimize 3.700.000 EURO bonservis bedeli ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar UEFA şampiyonlar ligi gruplarına katılmaya hak kazandığı her dönem için 500.000 EURO bonus ödeyecektir. Ayrıca oyuncuya sözleşme fesih bedeli olarak Şirketimiz tarafından 657.500 EURO ödenecektir."
KAP'a yapılan açıklamada yer alan 657.500 EURO'luk tutar, oyuncunun hak edişi olan iki aylık maaşı ve iki maç başına parasıdır.
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ADAM SATILALI 2 SENE OLMUŞ. 657 BİN O ZAMAN VERİLDİ. . . 500 BİN İSE ŞİMDİ ALACAK. . SONRADAN GELECEK BONUS YANİ. . . DE MELO GİBİ İYİ BİR FUTBOLCU İÇİN ÇOK UCUZ 3. 7 M. EU. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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657. 500 Ödüyorsun 500. 000 alıyorsun kazandırdı diyorsun ne işCevap Yaz 2 Yayından Kaldır