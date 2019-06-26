Galatasaray, Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı
Galatasaray, Brezilya takımlarından Palmeiras'da forma giyen eski futbolcusu Felipe Melo'nun doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı.
Galatasaray, Brezilya takımlarından Palmeiras'da forma giyen eski futbolcusu Felipe Melo'nun doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı. Galatasaray, eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Pitbull Melo!" denildi. Paylaşımda ayrıca takipçilere, 'Felipe Melo'yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?' soruldu. 2011 yılında İtalya'nın Juventus takımından kiralık olarak transfer edilen ve daha sonra bonservisi alınan Melo, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 155 müsabakada 18 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, Cimbom'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 de TFF Süper Kupa sevinci yaşadı. 36 yaşına giren Felipe Melo şu an kariyerini Brezilya ekiplerinden Palmeiras'da sürdürüyor.
(Oğuzhan Ort/İHA)