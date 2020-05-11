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Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çalıştı

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çalıştı
11.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:03

Galatasaray, antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor.

Galatasaray, antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde saat 11.00 ve 12.00'de iki ayrı seansta gerçekleştirilen her iki çalışmada da oyuncular, altışarlı iki grup halinde iki ayrı sahada yer aldı. Günün ilk antrenmanına core stabilizasyon çalışmalarıyla başlandı. Daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım günün ikinci çalışmasını saat 17.00'de ve saat 18.00'de iki ayrı seansta gerçekleştirecek.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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