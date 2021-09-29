Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 89. kez sahaya çıkacak

Uefa Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 89. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 88 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 35 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 121 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle: