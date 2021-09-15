Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 88. kez sahaya çıkacak

Uefa Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında yarın İtalya'nın Lazio takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 88. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 87 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 34 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 120 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle: