Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 87. kez sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka ekibi Randers'ı konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 87. müsabakasına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka ekibi Randers'ı konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 87. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 86 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 33 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 130 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle: