Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 87. kez sahaya çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 87. kez sahaya çıkacak

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 87. kez sahaya çıkacak
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka ekibi Randers'ı konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 87. müsabakasına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka ekibi Randers'ı konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 87. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 86 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 33 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 130 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi531411285492
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri108-22512
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi198833020
Kupa Galipleri Kupası43-196
Toplam86331934118130

"Kupa 2"de galibiyet sayısında önde

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 19 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 19 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 8'ini kazanırken 8'inde ise berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 30 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Morutan için Galatasaray'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm detaylar
Morutan için Galatasaray'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm detaylar
Olimpiu Morutan resmen Aslan! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'da olacak
Olimpiu Morutan resmen Aslan! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'da olacak
Fatih Terim, Morutan transferinin sinyalini verdi: Sağ olsun Steaua Bükreş Başkanı gerekli açıklamaları yapıyor
Fatih Terim, Morutan transferinin sinyalini verdi: Sağ olsun Steaua Bükreş Başkanı gerekli açıklamaları yapıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 87. kez sahaya çıkacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 09:31:56. #1.15#

title