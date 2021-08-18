Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 86. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Randers'a konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 86. müsabakasına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Randers'a konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 86. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 117 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 129 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle: