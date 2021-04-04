Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapılı gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Ligde 33. haftayı maç yapmadan (BAY) geçecek olan sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 6 Nisan Salı günü devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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