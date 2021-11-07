Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümündeki taktik çalışma öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim, antrenman sahasında oyuncularla bir taktik analiz toplantısı yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Dev maça damga vuran pozisyon için ne dediler? İşte eski hakemlerin penaltı yorumu

Dev maça damga vuran pozisyon için ne dediler? İşte eski hakemlerin penaltı yorumu

 İllegal bahis, Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş eski futbolcuların başını büyük derde soktu

İllegal bahis, Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş eski futbolcuların başını büyük derde soktu

 Sergen Yalçın'dan taraftarı üzecek şampiyonluk itirafı: Bu oyunla zor

Sergen Yalçın'dan taraftarı üzecek şampiyonluk itirafı: Bu oyunla zor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title