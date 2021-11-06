Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümündeki taktik çalışma öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim, antrenman sahasında oyuncularla bir taktik analiz toplantısı yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. - İSTANBUL

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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