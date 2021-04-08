Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, uzun bir aradan sonra basın mensuplarına açık tutuldu.

Yağış altında ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, hücum ve savunmaya yönelik çalışmaların ardından dar alanda çift kale maç oynadı. İdmanda Fatih Terim'in zaman zaman çalışmayı durdurarak, oyuncularına uyarılarda bulunması dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıktığı için karantina süreçleri devam eden Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın yanı sıra annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru, hafif sakatlığı bulunan Martin Linnes ile tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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