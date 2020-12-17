Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fatih Karagümrük'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fatih Karagümrük'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı ve daha sonra gruplar haline pas oyunu oynadıkları belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Terim'in oyuncularına taktik çalışma yaptırdığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki