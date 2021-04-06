Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, dar alanda pas çalışmaları ile devam etti. Hedefli pas çalışmaları üzerinde durulurken ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı